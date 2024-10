Faute d’argent, Bordeaux supprime son appli !

Dans un tweet publié ce 31 octobre, le compte officiel du FC Girondins de Bordeaux annonce tristement que leur application mobile ne sera plus active dans les heures qui viennent. Provoqué par un budget serré et donc un manque de personnel dans le pôle administration, le club se retrouve dans l’obligation de ne plus assurer ce service client. Utilisée pour retrouver toute l’actualité du club et acheter les billets de matches, l’application était évidemment consacrée aux supporters bordelais, qui se retrouvent lésés.

Cette décision n’est pas surprenante vu que le club a été convoqué ce mardi 29 octobre par le tribunal du commerce, qui avait le droit d’annoncer une liquidation judiciaire, provoquant la fermeture du club. Néanmoins, le plan financier des Girondins présenté lors de cette réunion leur permet de respirer encore jusqu’au 30 janvier 2025. D’après France bleu Gironde, le nouveau manager du club Arnaud Saint-André prendra position dès la semaine prochaine avec pour mission de redresser le club dans les meilleurs délais.