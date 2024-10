Coupe de France : le tirage au sort complet du 7e et du 8e tour

La Coupe de France 2024/2025 continue son petit bonhomme de chemin. Alors que six tours ont déjà eu lieu, que les Girondins de Bordeaux (N2) et les formations de National 1 ont déjà pris part à la compétition, c’est au tour des 18 équipes de Ligue 2 de s’engager pour les 7e et 8e tour, les deux dernières manches avant l’entrée en lice des formations de Ligue 1. L’occasion de voir les premiers chocs de la compétition arriver progressivement et de connaître des affiches inédites à travers l’hexagone.

La suite après cette publicité

Ce mercredi 30 octobre, se tenait au siège du Comité national olympique et sportif français, le tirage au sort des 7e et 8e tour de la Coupe de France. Les équipes ont été tirées au sort et connaîtront leur adversaire pour le prochain tour qui se tiendra le samedi 16 et dimanche 17 novembre. Cela permettra aussi aux différentes formations d’avoir de la visibilité sur les équipes qu’elles pourront affronter au tour suivant qui est prévu le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre.

Tirage difficile pour le Paris FC et Grenoble

Parmi les pensionnaires de Ligue 2, on a évité les chocs, mais on a quelques affiches intéressantes. C’est notamment le cas pour le leader de Ligue 2, le Paris FC qui ira défier un pensionnaire de National 1 spécialiste de la compétition, le Quevilly-Rouen Métropole. Les Normands étaient d’ailleurs en Ligue 2 la saison précédente. Autre club de Ligue 2 à défier un pensionnaire de National 1, Grenoble croisera le fer avec Villefranche-Beaujolais. À noter aussi que l’AC Ajaccio se déplacera du côté des Herbiers (National 2), finaliste de l’édition 2018.

La suite après cette publicité

Le Pau FC se déplacera du côté de l’Aviron Bayonnais (National 3) tandis que Rodez ira à Angoulême (National 2). Caen affrontera de son côté C’Chartres Football (National 3) alors qu’Amiens se déplacera à Fleury (National 2). Rétrogradé en National 2, Bordeaux a eu un tirage clément avec Bressuire. Enfin, l’AS Nancy-Lorraine et le FC Sochaux Montbéliard devront passer les obstacles Épinal (National 2) et Gueugnon (National 3).

Les affiches du 7e tour de la Coupe de France

SAS EPINAL (N2) - AS NANCY LORRAINE (N1)

FC FREYMING (R2) - SC BASTIA (L2)

FC HETTANGE GRANDE (R2) - FC LUNEVILLE (R1)

US SARRE UNION (N3) - ES THAON (N3)

US NOUSSEVILLER (R2) - SR COLMAR (N3)

CS BLENOD (R3) - FCSR HAGUENAU (N2)

CA BOULAY (R2) - US THIONVILLE LUSITANOS (N2)

ASS STILL MUTZIG (R1) - FA ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (R1)

FCSR OBERNAI (R2) - FC METZ (L2)

US RAON L’EΤΑΡΕ (Ν3) - ASC BIESHEIM (N2)

DRANCY JA (N3) - US PAYS DE CASSEL (N3)

US DU PAYS DE SAINT-OMER (R1) - US NOYELLES S/LENS (R2)

C GYMNASTIQUE HAUBOURDINOIS (R3) - RED STAR FC (L2)

C LABOURSE (D1) - FC 93 BOBIGNY BG (N2)

FC RAISMES (R2) - ENT FEIGNIES AULNOYE FOOTBALL CLUB (N2)

GALLIA CLUB DE LUCCIANA (N3) - OLYMP CHARLEVILLE PRIX AM (N3)

ST BETHUNOIS (R1) - USL DUNKERQUE (L2)

ETC ANSTAING CHERENG (R3) - AUBERVILLIERS CM (N2)

ARRAS FA (R1) - VALENCIENNES FC (N1)

RACING CLUB ROUBAIX (R2) - NEUILLY SUR MARNE SFC (N3)

HOUILLES AC (R1) - US BOULOGNE COTE D’OPALE (N1)

AS BEAUVAIS OISE (N2) - US DE CHANTILLY (N2)

US CREPY EN VALOIS (R3) - DIABLES NOIRS DE COMBANI (R1 / Mayotte)

USC CORTE (N3) - LINAS MONTLHERY ESA (N3)

FC LIANCOURT CLERMONT (R2) - BRETIGNY FCS (N3)

PARIS FC (L2) - QUEVILLY-ROUEN METROPOLE (N1)

ULIS CO (R1) - RACING CLUB DE CALAIS (N3)

LE TOUQUET ACE COTE D’OPALE (R3) - FC PORTO PORTUGAIS AMIENS (R1)

FLEURY 91 FC (N2) - AMIENS SC (L2)

CALAIS BEAU MARAIS F (R1) - PARIS 15 AC (R2)

RUFFIAC MALESTROIT FOOT (R2) - FC LORIENT (L2)

LE FIEF GESTE FC (D2) - US MONNAIE (R1)

VANNES OC (N3) - LE MANS FC (N1)

LA ST COLOMBAN LOCMINE (N2) - SABLE SUR SARTHE FC (N3)

AMS VITRE (N3) - STADE LAVALLOIS MFC (L2)

SAUMUR OFC (N2) - US CONCARNOISE BEUZEQUOISE (N1)

US MONTAGNARDE INZINZAC LOCHRIST (R1) - TOURS FC (R1)

OC CESSONAIS F (N3) - LA TOUR D’AUVERGNE RENNES (N3)

AS Dragon (Tahiti) - US Avranches (N2)

EXEMPT - FC DE ROUEN 1899 (N1) : Rouen qualifié

AS GINGLIN-CESSON (R1) - US ALENCONNAISE 61 (N3)

MALADRERIE OS (R1) - UNION SPORTIVE DE BOLBEC (R1)

C’CHARTRES FOOTBALL (N3) - SM CAEN (L2)

STADE BRIOCHIN (N2) - ST PAIMPOLAIS FC (R2)

COBSP ST BRIEUC (R1) - US ST MALO (N2)

LA ST PIERRE DE MILIZAC (N3) - DINAN LEHON FC (N2)

FC SERQUIGNY NASSANDRES (R2) - EA GUINGAMP (L2)

FC ST LO MANCHE (N3) - U DIVES CABOURG F (N3)

ST PHILBERT REORTHE JA (D3) - SA MERIGNACAIS (R1)

ES BEAUMONT ST-CYR (R2) - FCE MERIGNAC ARLAC (R1)

CHAMOIS NIORTAIS FC (R3) - US ORLEANS LOIRET FOOTBALL (N1)

OLYMPIQUE CAZAUX (R3) - LA ROCHE SUR YON VF (N2)

ST PHILBERT GD LIEU (N3) - THOUARS FOOT 79 (R1)

AVIRON BAYONNAIS (N3) - PAU FC (L2)

ETOILE MARITIME FC (R2) - VERTOU USSA (N3)

FONTENAY LE COMTE VF (N3) - LA ROCHE SUR YON ESO FV (N3)

FC BRESSUIRE (R1) - GIRONDINS DE BORDEAUX (N2)

LES HERBIERS VF (N2) - AC AJACCIO (L2)

AF PORTUGAISE LIMOGES (R2) ou AVENIR MOURENXOIS (R3) - FC MARMANDE 47 (R2)

COLOMIERS (N3) - VIERZON FC (N3)

ANGOULEME CHARENTE FC (N2) - RODEZ AF (L2)

CS FEYTIAT (R1) - CLERMONT FOOT 63 (L2)

FC ESPALY (N3) - AF BIARS BRETENOUX (R1)

USE COUZEIX CHAPTELAT (R2) - SAUVETEURS BRIVOIS (R3)

CANET EN ROUSSILLON FC (N3) - VERSAILLES 78 FC (N1)

AS MONTFERRANDAISE (R3) - UNION ST JEAN FC (R1)

AGDE RCO (N3) - SOLOGNE OLYMPIQUE ROMORANTIN (N3)

FC COMTAL (R2) - LE PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE (N2)

GRENOBLE F38 (L2) - FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS (N1)

ISTRES FC (N2) - ES CANNET ROCHEVILLE (N3) ou AS MAXIMOISE (R1)

ALES OLYMPIQUE (N3) - BEAUCAIRE STADE 30 (N3)

SIX FOURS LE BRUSC FC (R1) ou AS CANNES (N2) - LE GRAU DU ROI (R1)

FC ALLOBROGES ASAFIA (R2) - FC MARTIGUES (L2)

VALENCE FC (R3) - MARIGNANE GIGNAC COTE BLEU FC (N2)

AS ST JUST ST RAMBERT (R3) - FC BOURGOIN JALLIEU (N3)

OLYMPIQUE DE VALENCE (R1) - AC ARLES (R1)

LEMPDES SP (R2) - CARNOUX FC (R1)

LATTES AS (R2) ou ANDUZE SC (R3) - HAUTS LYONNAIS (N3)

GFA RUMILLY VALLIERES (N2) - JURA DOLOIS FOOTBALL (N3)

CHAUMONT FC (R1) - GRAND OUEST ASSOCIATION LYONNAISE (N2)

FC GRANDVILLARS (R1) - DIJON FCO (N1)

CHAMBERY SAVOIE FOOTBALL (N3) - FC SAINT CYR - COLLONGES MONT D’OR (R1)

FC DU FORON (R2) - ESTAC TROYES (L2)

ESB FOOTBALL MARBOZ (R3) - CLUSES SCIONZIER FOOTBALL CLUB (R1)

AS GUEREINS GENOUILLEUX (D2) - UF MACONNAIS (N3)

FC GUEUGNON (N3) - FC SOCHAUX MONTBELIARD (N1)

COULANGES LES NEVERS US (D1) ou FC VALDAHON VERCEL (R1) - JURA SUD FOOT (N2)

FC VESOUL (R1) - FC ANNECY (L2)

La suite après cette publicité

Les affiches du 8e tour de la Coupe de France