OM : enquête interne après le signalement d’Ali Zarrak par Jean-Pierre Papin

Il y a des remous internes à l’OM. Le cas de Jean-Pierre Papin crispe la direction depuis quelques jours. On l’a appris dans la journée, l’entraîneur de la National 3 n’est pas à la tête de son équipe en ce moment. Il s’est annoncé malade mais doit revenir ce jeudi. Son retour risque de tendre encore plus le climat autour de sa situation. Une divergence d’opinions oppose le Ballon d’Or 1991 à certains membres de l’organigramme quant à la distribution des temps de jeu chez les jeunes. C’est surtout avec Ali Zarrak, responsable de la Pro 2, que la tension monte. Ce dernier est celui qui fait le lien entre la réserve et le staff technique de Roberto De Zerbi.

Les résultats parlent pourtant pour JPP. D’après les informations de L’Equipe, l’ancien attaquant est même allé jusqu’à signaler le comportement de ce collaborateur de Medhi Benatia, le conseiller sportif de l’OM, auprès des ressources humaines. Le département du club s’est emparé du problème et a même mandaté un cabinet extérieur pour mener une enquête interne. Il s’agit d’une procédure habituelle dans ce genre de conflit, alors que les faits remontés par Jean-Pierre Papin laissent à penser qu’il pourrait s’agir d’un cas de harcèlement moral. En parallèle, l’entraîneur de la N3 a porté plainte après avoir été agressé verbalement par un homme à moto devant chez lui au début du mois. « Papin, casse-toi ! » lui aurait lancé ce motard. L’OM s’est associé à cette plainte et a mis ses avocats au service de l’ancien joueur.