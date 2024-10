OM : de la friture sur la ligne entre Jean-Pierre Papin et l’OM

La plupart des grands clubs européens compte dans ses rangs des anciens ayant évolué au club par le passé. Avec la présence de Jean-Pierre Papin, Fabrizio Ravanelli, Pancho Abardonado et Medhi Benatia à différents postes de l’organigramme, l’Olympique de Marseille n’est pas en reste.

Parmi ces anciens joueurs, JPP avait d’ailleurs fait un retour remarqué au sein d’un club avec lequel il avait remporté le Ballon d’Or en 1991 en étant tout d’abord désigné ambassadeur du club et conseiller sportif du Président Pablo Longoria en 2022 puis nommé entraîneur de l’équipe réserve, en novembre 2023. Depuis sa reprise en main, la réserve marseillaise, qui était dernière de son groupe de National 3, se porte beaucoup mieux et occupe cette saison actuellement la place de leader de son groupe de National 3, devant le Rousset FC et la réserve de Montpellier.

Jean-Pierre Papin sur le départ de la réserve de l’OM ?

Une nouvelle union idyllique partie pour durer ? Pas vraiment si l’on s’en réfère aux dernières indiscrétions glanées par La Provence qui laisse entendre qu’il y aurait de l’eau dans le gaz entre JPP et l’OM. La raison ? De sérieuses divergences de point de vue entre la direction du club phocéen et Papin, notamment concernant les temps de jeu et les postes de certains jeunes talents du club.

Selon le quotidien régional, l’entraîneur de la réserve, qui a pourtant de probants résultats en sa faveur, voudrait disposer à sa guise de tous les joueurs mis à sa disposition afin de monter en National 2, ce qui aurait alimenté des tensions depuis plusieurs semaines déjà. Des discussions auraient même été entamées entre les différentes parties pour discuter de la prolongation ou non de la collaboration de JPP au sein du club phocéen. A noter que Papin a assuré respecter les doléances et n’avoir aucun problème relationnel avec De Zerbi et son staff, comme l’a mentionné le journal provençal dans ses colonnes. A suivre.