Rennes : Warmed Omari a des touches en Angleterre

Cette saison, le Stade Rennais est passé par tous les états. Mais les Bretons, qui pointent actuellement à la neuvième place du classement, ne joueront pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. Une terrible désillusion, mais également une mauvaise nouvelle sur le plan sportif et économique. D’ailleurs, Ouest-France a précisé mardi que le SRFC pourrait se séparer de plusieurs éléments cet été.

La suite après cette publicité

Concernant Warmed Omari, son avenir dépendra des offres qui arriveront durant l’intersaison. Et justement, il risque d’y en avoir. Selon nos informations, plusieurs clubs de Premier League, dont les identités n’ont pas filtré, sont intéressés par le footballeur âgé de 24 ans (35 apparitions toutes compétitions confondues cette saison dont 33 titularisations, 1 but et 1 assist), dont le contrat s’achève en juin 2027.