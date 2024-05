Le Stade Rennais prépare un immense chantier pour son mercato

Avec son match nul concédé contre le RC Lens lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1 (1-1), le Stade Rennais a tiré un trait définitif sur une place en Coupe d’Europe pour la saison prochaine. Neuvième du classement et avant d’aller chez le Stade de Reims, les Bretons ne peuvent plus rattraper l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et le RC Lens dans la course à la 6e place. Alors pour la saison 2024-25, le Stade Rennais entend révolutionner son effectif pour se relancer, d’après Ouest-France.

Et notamment au niveau des départs. Pour le moment, Steve Mandanda, Alidu Seidu, Enzo Le Fée, Azor Matusiwa, Amine Gouiri, et Martin Terrier, avec un léger doute, devraient rester au sein de l’effectif Rouge et Noir. Désiré Doué, Arnaud Kalimuendo, Bertug Yildirim et Ibrahim Salah sont, eux, sur le départ, alors qu’Arthur Theate, Adrien Truffert et Christopher Wooh ne seront pas retenus. Tout comme Ludovic Blas, Benjamin Bourigeaud et Warmed Omari, dont l’avenir à Rennes dépendra des offres sur la table.

Rennes discute avec Georges Mikautadze

Une belle liste de dix noms qui pourraient quitter la Bretagne cet été, dans le but d’engendrer des moyens conséquents, particulièrement car le budget sera plus faible sans une qualification européenne (perte estimée entre 15 et 20 millions d’euros). Grâce à ces ventes, le SRFC entend particulièrement reconstruire sa ligne défensive, qui reste la priorité. Mais pas que, puisqu’une partie de l’attaque serait aussi un chantier avec tous ces départs offensifs.

Et en ce sens, Ouest-France ajoute que des discussions ont eu lieu pour faire venir le buteur de Metz, Georges Mikautadze, déjà surveillé par Rennes l’été dernier. Sous contrat à l’Ajax jusqu’en 2028, le Géorgien de 23 ans ne devrait pas être retenu par les Lanciers et sort d’un excellent prêt avec le FC Metz (11 buts et 3 passes décisives en 16 matches). «Il faudra avoir plus d’expérience, de maturité, de puissance, en gardant la qualité technique comme base essentielle», espérait l’entraîneur Julien Stéphan pour l’année prochaine. Le chantier est lancé.