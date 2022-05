PSG : Ismaël Gharbi, une grande première et un avenir toujours en suspens

La suite après cette publicité

Un soir de rêve pour lui. Sur le banc des remplaçants au coup d'envoi du match entre le Paris Saint-Germain et l'ESTAC dimanche soir (2-2, 36e journée de Ligue 1), le jeune Ismaël Gharbi a eu des étoiles plein les yeux en fin de partie, lui qui a pris la place d'Angel Di Maria à la 89e minute pour vivre sa première apparition en Championnat de France, sous les couleurs parisiennes donc. Parfois appelé dans le groupe de Mauricio Pochettino cette saison, le joueur de 18 ans n'avais jamais foulé une pelouse de Ligue 1, malgré deux apparitions en Coupe de France et une lors du Trophée des Champions.

C'est donc désormais chose faite pour le Parisien de naissance qui a eu de la chance dimanche soir. A l'inverse, ses partenaires en U19 El Chadaille Bitshiabu (remplaçant), Xavi Simons et Edouard Michut (absents de la feuille de match et en tribunes) n'ont pas eu une seule minute contre la formation troyenne, alors que le club de la capitale n'a plus rien à jouer en cette fin de saison. Qu'importe, Ismaël Gharbi avait lui le sourire jusqu'aux oreilles après ce match, et il n'a pas caché sa joie en zone mixte.

«Moi, je suis focus sur mes performances»

«Je suis très heureux d'avoir fait ma première en pro avec le PSG, surtout de l'avoir fait au Parc, ici, chez moi dans ma ville, devant ma famille et mes proches. (...) C'est un moment que j'attendais depuis longtemps, j'en rêvais et c'est arrivé. Là, je suis encore dans l'euphorie, je ne réalise peut-être pas. C'est beaucoup de joie. Rentrer, remplacer Di Maria et jouer en attaque avec Messi, Mbappé et Neymar, je n'avais jamais rêve aussi loin. Je tiens aussi à remercier le coach, un grand merci au coach», a déclaré le milieu devant les journalistes.

Mais à quelques mois de la fin de son contrat, Ismaël Gharbi ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Le principal concerné a confirmé des discussions avec le PSG, mais rien n'est fait : «je dois encore beaucoup travailler, encore plus dur pour essayer de revivre des moments comme ceux-là. Poursuivre au PSG avec ses joueurs ? Oui bien sûr, c'est un rêve. A l'heure actuelle, tout joueur aimerait jouer ici. C'est un grand club avec les meilleurs joueurs du monde. Je pense que c'est un rêve et une fierté pour tous. (...). Il y a des discussions qui se font avec le club mais moi, je suis focus sur mes performances et sur ce que je fais sur le terrain.» Rendez-vous certainement fin mai, après la fin de saison.