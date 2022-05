PSG-Troyes : les notes du match

La suite après cette publicité

Champions de France, les Parisiens peinent pourtant a terminé leur saison en beauté. Boudé par son public du Parc des Princes, encore muet ce dimanche soir, le PSG devait assurer le spectacle après les récents matches nuls concédés contre Lens (1-1) et Strasbourg (3-3). Tout commençait parfaitement pour le club de la capitale, rapidement devant grâce à une réalisation de Marquinhos, parfaitement servi par Di Maria et bien aidé par une défense troyenne pas encore entrée dans son match (1-0, 6e).

Mbappé obtenait ensuite un penalty, converti parfaitement par Neymar pour faire le break (2-0, 25e). On pensait alors voir le Paris Saint-Germain dérouler pour son avant-dernière sortie dans son enceinte, mais comme souvent en cette fin de saison, les Rouge et Bleu ont manqué de concentration, malgré la présence de ceux qu'on surnomme maintenant les Quatre Fantastiques : Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria.

Le PSG ne gagne pas à domicile

Quelques minutes après le break, Mendes se loupait complètement dans sa propre moitié de terrain. Ugbo pouvait alors récupérer pour enchaîner et réduire le score (2-1, 30e). Au retour des vestiaires, rien ne s'arrangeait pour le PSG, qui a concédé un penalty, transformé par Tardieu d'une panenka (2-2, 49e). Et malgré un but finalement refusé pour Neymar (58e), Paris manquait clairement de rythme en seconde période et donner même de l'espoir au club de l'Aube.

Finalement, c'est sur un troisième match nul consécutif et sous les sifflets que le PSG terminera son match avant d'aller à Montpellier. L'ESTAC prend un point plus que précieux pour le maintien au Parc des Princes et pourra assurer sa place dans l'Elite contre Lens, devant son public.

l'homme du match : Tardieu (7) : le capitaine de l'ESTAC a réalisé un gros match. Souvent impliqué dans les offensives de son équipe (2 grosses occasions créées), il tentait de mener le jeu des Troyens par des longs ballons, des centres comme sur son long coup franc (3e), et grâce à une bonne justesse technique, qu'il démontrait par cette jolie panenka au retour des vestiaires pour remettre les deux équipes à égalité (48e). Une prestation complète qui a permis à Troyes de presque assurer le maintien.

Paris Saint-Germain

Navas (4,5) : préféré à Donnarumma ce dimanche soir, Keylor Navas n'a pas eu grand chose à faire dans ce match. Il a été battu par la très belle frappe d'Ugbo en première période. Au retour des vestiaires, il ne pouvait rien faire sur la panenka de Tardieu après le penalty concédé par Kimpembe (46e).

Hakimi (5) : l'international marocain a alterné entre temps forts et temps faibles dans cette rencontre. Discret en début de match, il est doucement, mais sûrement monté en puissance sur son couloir droit car le jeu du PSG a penché sur son côté. Et s'il n'a pas toujours été servi dans le bon tempo, il s'est au moins montré disponible. Il a par contre semblé peu inspiré sur les phases défensives.

Marquinhos (6) : le capitaine brésilien a réalisé plusieurs belles interventions et a couvert les erreurs de certains de ses coéquipiers peu appliqués dans ce match sans enjeu. C'est même lui qui ouvrait le score en reprenant bien une merveille de centre de Di Maria (6e). Par la suite, il a été toujours très propre dans ses relances et a couvert quelques failles de son équipe. Il aurait même pu inscrire un doublé sur un autre caviar de Di Maria (83e).

Kimpembe (4) : l'international français n'a pas livré son meilleur match sous les couleurs parisiennes loin de là. On l'a senti très emprunté dans cette rencontre et il a eu quelques soucis de placement. C'est d'ailleurs lui qui offre le penalty de l'égalisation à Tardieu après une faite très maladroite sur Ripard (46e). C'est dans l'ensemble une prestation assez décevante pour lui qui n'a jamais su rentrer véritablement dans son match.

Mendes (3,5) : le latéral gauche portugais réalisait une prestation plutôt correcte jusqu'à son énorme boulette qui offrait la réduction de l'écart à Troyes. Sa relance totalement manquée finissait dans les pieds de Ugbo qui en profitait pour battre Navas (30e). Une erreur qui l'a fait sortir de son match puisqu'il a enchaîné les mauvais choix par la suite et il n'a pas du tout montré ses qualités offensives.

Verratti (4) : le milieu italien a touché beaucoup de ballon, mais il a souvent joué en marchant dans cette rencontre. Il n'a pas pesé sur le jeu parisien comme à son habitude et on l'a senti peu concerné ce dimanche. Pour preuve, il a tenté, sans succès cette fois-ci, des talonnades et des déviations dans son camp et a perdu quelques ballons très proches de son but. Pas son meilleur match. Remplacé par Wijnaldum à la 78eme.

Danilo (4) : l'ancien du FC Porto a joué trop loin de ses attaquants et de Marco Verratti. S'il a souvent, comme depuis le début de saison, permis de combler quelques brèches défensives, il a été trop peu utile avec le ballon et a commis quelques erreurs techniques. Bref, un match moyen. Remplacé par Idrissa Gueye à la 78eme. Le Champion d'Afrique 2021 a mis un peu plus d'impact dans l'entrejeu.

Di María (7) : il s'est rapidement distingué d'un bel enroulé du gauche (5e) en début de rencontre avant d'offrir dans la foulée une merveille de ballon pour l'ouverture du score de Marquinhos (1-0, 6e). L'Argentin a régalé avec son pied gauche et aurait pu finir avec plus de passes décisives dans cette rencontre sans la maladresse de ses coéquipiers. De loin le meilleur joueur du PSG sur ce match aussi bien dans son apport offensif que dans son repli défensif. Remplacé par le jeune Gharbi à la 89eme.

Messi (3,5) : le plus discret des offensifs Parisiens a tout de même touché le poteau dans cette rencontre. Après un bon service de Mbappé, il voyait sa frappe s'en aller doucement vers le montant de Riou. La 9eme fois de la saison qu'un de ses tirs venait s'écraser sur le montant. Et puis après un trou de 70 minutes, il retouchait la barre transversale d'une frappe soudaine (10 cette saison) donc. Mais il a encore une fois été beaucoup trop discret face à une équipe troyenne qui a laissé énormément d'espaces.

Neymar (5,5) : le numéro 10 brésilien a régalé le Parc des Princes de dribbles dont il a le secret par moment et il a également trouvé la faille en transformant sans forcer un penalty obtenu par Kylian Mbappé (25e). Il s'est vu refuser deux buts par la suite, le premier pour une logique position de hors-jeu, le second pour une légère faute de Kylian Mbappé juste avant le but du Brésilien. Dans l'ensemble, c'est un match sérieux de la part de l'ancien du Barça.

Mbappé (5,5) : la star parisienne a encore une fois beaucoup tenté dans cette rencontre et a évidemment fait des différences. Disponible sur le front de l'attaque, c'est lui qui obtenait le penalty que transformait Neymar peut avant la demi-heure. Il n'est pas passé loin d'y aller de son but aussi, mais à chaque fois le gardien troyen s'est interposé. Il a nettement baissé en intensité à l'heure de jeu et il a touché très peu de ballons par la suite.

Troyes