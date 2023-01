Crampons Puma : la nouvelle génération de l’Ultra est là

Depuis plusieurs années, Puma se surpasse en termes de technologies innovantes pour améliorer l’esthétique mais également l’ergonomie de ses crampons. Et ce jeudi, l’équipementier allemand a dévoilé la Puma Ultra Supercharge, une paire qui permet au footballeur de libérer sa vitesse : « ULTRA is Too Fast for Them » (Ultra est trop rapide pour eux en anglais).

Dans son coloris orange habituel, Puma nous présente une paire conçue pour les joueurs vifs et rapides sur le rectangle vert. En plus du puma présent à l’arrière, la paire est ornée d’une bande blanche aux bords sur l’extérieur de la chaussure, avec une touche de bleu et des traits, qui se prolongent sur le reste de la paire, comme pour rappeler cet aspect de vitesse. Les crampons, quant à eux, sont accompagnés du logo, au niveau du talon.

Une paire qui se veut légère

En effet, la marque au félin bondissant a voulu utiliser des matériaux légers afin d’impacter au minimum les courses et gestes du footballeur, comme elle l’a déjà fait pour la nouvelle paire portée par la star brésilienne Neymar Jr. A commencer par la ULTRAWEAVE, qui est le matériau le plus léger et le plus durable de PUMA.

Ajoutons à cette matière les technologies 5-D PWRPRINT, placée dans certaines zones des crampons, et la PWRPRINT, présente notamment à l’arrière de la chaussure. Leur objectif ? Elle offre un renforcement pour un maintien et un soutien optimaux, tout en conservant les propriétés de légèreté de la chaussure.