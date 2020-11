Carles Tusquets donne la marche à suivre pour le mercato du Barça

Josep Maria Bartomeu et sa direction ayant présenté leur démission, un comité de gestion a été nommé pour traiter les affaires courantes du FC Barcelone. Son président Carles Tusquets tenait une conférence de presse ce lundi. Ce dernier a notamment évoqué le prochain mercato d'hiver.

«Si on vend cet hiver, on pourra recruter. On pourra aussi signer des joueurs si l’effectif accepte de réduire son salaire. C’est la situation telle qu’elle est. Quand on a recruté Arda Turan, il y avait de l’argent. Il doit y avoir de l’argent et des clauses suspensives pour que le prochain président puisse décider. On pourra recruter si on vend avant et s’il y a de l’argent. Ronald Koeman et Ramon Planes en sont pleinement conscients», a-t-il lâché. Voilà qui a le mérite d'être clair.