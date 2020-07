Trophée Veolia : l'OGC Nice s'incline face aux Rangers

Pour son deuxième et dernier match dans le cadre du Trophée Veolia, l'OGC Nice défiait ce samedi les Glasgow Rangers sur la pelouse du Groupama Stadium. Après trois matches sans succès dans leur préparation, les Aiglons de Patrick Vieira étaient à la recherche d'une première victoire estivale. Mais ces derniers ont chuté (0-2).Bien trouvé par Kent juste avant la pause, Defoe a d'abord ajusté Cardinale (40e).

Derrière, la formation française n'a pas réussi à revenir et a même encaissé un second but signé Barjonas (90e+3). L'OGC Nice n'a donc pas brillé dans ce Trophée Veolia (un nul et une défaite), alors que l'Olympique Lyonnais va affronter le Celtic dans quelques minutes (20h45). Et avec en plus sa victoire face aux Gones jeudi sur le même score, l'équipe de Steven Gerrard remporte donc cette compétiton créée par le club rhodanien.