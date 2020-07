La Lazio prépare un sacré cadeau à Ciro Immobile

Il y a quelques jours, nous vous parlions du petit coup de mou de Ciro Immobile (30 ans), qui avouait lui-même des difficultés à retrouver le rythme après une pause forcée liée à la pandémie de Covid-19. Des doutes qu'il a très vite balayés, ayant inscrit depuis 5 réalisations en 5 matches, avec notamment un triplé retentissant contre le Hellas Vérone ce week-end (1-5, 36e journée de Serie A).

Trois nouveaux buts qui font de lui l'actuel meilleur buteur du championnat italien, avec 34 unités au compteur (Cristiano Ronaldo, son plus proche poursuivant, en est à 31). En Europe, l'international azzurro (39 sélections, 10 buts) a recollé à Robert Lewandowski (30 ans, 34 réalisations lui aussi avec le Bayern Munich en Bundesliga). Avec deux matches à jouer contre Brescia et Naples, il peut donc légitimement rêver au titre de Capocannoniere et au Soulier d'Or européen.

Un contrat «à vie»

Ces brillantes prestations ont éveillé quelques intérêts, en Premier League notamment, où Newcastle et d'autres écuries l'avaient dans le viseur. Et pour se prémunir de toute mauvaise surprise, la Lazio, avec qui il est déjà sous contrat jusqu'en juin 2023, entend prolonger son bail de deux ans, soit jusqu'en juin 2025, explique le Corriere dello Sport. Il aura alors 35 ans. Et évidemment les Romains souhaitent revoir à la hausse le salaire de celui qui est devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire du club avec 123 buts marqués.

Actuellement rémunéré à hauteur de 3,7 M€ par an hors primes, le natif de Naples percevrait en cas de prolongation entre 4 et 5 M€ annuels, hors primes. Des émoluments plus en adéquation avec son standing, si l'on se fie aux salaires des autres buteurs de Serie A (7,5 M€ par an pour Gonzalo Higuain et Romelu Lukaku, 5 M€ par an pour Edin Dzeko, 4 M€ pour Dries Mertens). Ciro Immobile l'a bien mérité.