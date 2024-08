Morgan Schneiderlin annonce sa retraite

Morgan Schneiderlin met un terme à sa carrière de footballeur professionnel. À 34 ans, le milieu de terrain passé notamment par Strasbourg, Nice, Southampton, Everton ou encore Manchester United se retire donc après une longue carrière où il aura disputé 481 matchs, inscrit 19 buts et délivre 15 passes décisives, en plus de ses 15 sélections sous le maillot de l’équipe de France.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, l’Alsacien remercie tous ses anciens clubs et les gens qui ont pu compter pour lui durant sa carrière. Le dernier club du français aura été l’AE Kifisia en Grèce, pour lequel il aura disputé neuf matchs cette saison. Après 18 ans au plus haut niveau, Schneiderlin met donc un terme à une carrière durant laquelle il aura notamment remporté la Ligue Europa avec Manchester United et disputé la Coupe du monde 2014 au Brésil avec les Bleus de Didier Deschamps.