Le onze des flops du mercato 2022 en Ligue 1

La suite après cette publicité

Après avoir réalisé notre onze des meilleures recrues du dernier mercato estival, nous avons également fait le point sur les joueurs arrivés cet été et qui n’ont pas répondu aux attentes placées en eux. Pour le poste de gardien de but, on a sélectionné le portier du Stade de Reims Patrick Pentz. Le gardien autrichien de 25 ans est arrivé cet été de l’Austria Vienne et a vu sa place être subtilisée par le jeune Yehvann Diouf après des prestations décevantes. Plus utilisé depuis le 11 septembre dernier et une défaite 1-0 contre Toulouse, le natif de Salzbourg aura du mal à inverser la donne. Au poste de latéral droit, l’Angevin Yan Valery qui s’est montré assez décevant aurait pu être évoqué, mais c’est Colin Dagba qui prend place. Devancé par Ronaël Pierre-Gabriel dans la hiérarchie et assez peu influent, le joueur prêté par le PSG n’a qu’un rôle secondaire en Alsace.

Au niveau de la charnière centrale, difficile de ne pas penser au Rennais Joe Rodon. Prêté par Tottenham, le Gallois a débuté titulaire avant de perdre sa place au profit de Christopher Wooh. Assez neutre et manquant de sérénité, il n’a plus joué en Ligue 1 depuis plus d’un mois et essayera de profiter de la Coupe du monde pour se remettre la tête à l’endroit. Lanterne rouge et pire défense de Ligue 1, Angers aurait pu être représenté par la plupart de ses recrues défensives de l’été, mais c’est Ibrahim Amadou qui a été choisi. Bien qu’expérimenté, le joueur arrivé de Metz cet été va vivre une nouvelle saison galère et ne sort pas son épingle du jeu. Ancien joueur de Metz également, Thomas Delaine prend le flanc gauche. Arrivé à Strasbourg, il avait réalisé des débuts encourageants avant de perdre pied tout doucement. Lors de la récente défaite 4-2 contre Ajaccio par exemple, il est totalement passé à côté de son match en provoquant deux penalties.

À lire

Le Stade Rennais donne le ton pour le mercato

Du beau monde au milieu et en attaque

Pour le milieu de terrain, on a pensé au Lillois Jonas Martin qui est un joueur expérimenté de Ligue 1. Arrivé libre de Rennes, il a du mal à faire sa place face à Angel Gomes, Benjamin André et André Gomes et ronge son frein suite à cette grosse concurrence. Pour l’accompagner, on aurait pu évoquer Renato Sanches, mais si on peut en attendre plus du Portugais, ses apparitions en tant que remplaçant rehaussent légèrement le bilan. En revanche Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais) déçoit fortement. Retombant dans ses travers, le joueur arrivé du Bayern Munich connaît encore des pépins physiques et affiche un rendement insuffisant pour un joueur qui évoluait dans un des meilleurs clubs du monde il y a encore quelques mois. Sur le flanc gauche, on retrouve Karamoko Dembélé. L’ancienne pépite du Celtic Glasgow n’y arrive pas à Brest où il n’a disputé que 92 petites minutes de jeu en 9 apparitions.

La suite après cette publicité

Sur l’autre aile, on retrouve Takumi Minamino qui n’arrive pas à confirmer ses belles dispositions affichées à Salzbourg et Liverpool. Le Japonais n’est pas catastrophique avec 1 but et 3 offrandes en 9 matches mais son rendement reste insuffisant par rapport aux attentes placées en lui. Devant, Hugo Ekitike (PSG) qui a marqué son premier but dimanche dernier contre Auxerre a tenu la corde, mais c’est bien Luis Suarez qui a été choisi. L’ancien de Grenade qui est arrivé à l’OM a débuté par un doublé contre Reims et depuis le soufflé est retombé. 3 buts en 7 matches et pas la moindre minute de jeu lors des cinq derniers matches de championnat. Le Colombien n’est plus vraiment dans les plans d’Igor Tudor. Enfin, Mohamed Bayo complète cette attaque. Arrivé pour 14 millions d’euros cet été à Lille de Clermont après avoir inscrit 14 buts en 32 matches l’an dernier, il en comptabilise 0 en 9 rencontres désormais. Plus titulaire depuis le mois d’août, il va devoir redoubler d’efforts en 2023.