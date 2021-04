Ligue 2 : Toulouse reprend la seconde place en s’imposant face Châteauroux, Grenoble et le Paris FC laissent des plumes

Alors que la fin de saison approche, le suspens est toujours entier concernant la Ligue 2. À 5 journées de la fin, le podium est toujours indécis mais il semble s’être un peu plus dessiné ce soir. Après le match nul de Clermont, 2ème, et la victoire de Troyes, leader, un peu plus tôt dans la journée, c’était au tour de Toulouse, 3ème avant le coup d’envoi, Grenoble, 4ème et du Paris FC, 5ème, d’entrer en scène.

À l’occasion de la 33ème journée, les Violets recevaient Châteauroux à domicile, alors que les Parisiens se déplaçaient à Rodez et que les Grenoblois avaient fait le voyage jusqu’à Dunkerque. Une seule victoire dans ces trois rencontres. Toulouse qui s’imposait (1-0), alors que le PFC ne prenait qu’un point (2-2), tout comme Grenoble (1-1). À noter également la victoire sur le fil d'Auxerre face à Nancy en fin de match (3-2). Au classement, bonne opération pour Toulouse qui repasse deuxième devant Clermont alors que Grenoble et le Paris FC stagnent à leurs places respectives.

Les résultats de 20 h :

Ajaccio 3 - 0 Niort : Courtet (22e, 28e), Laçi (82e)

Auxerre 3 - 2 Nancy : Lloris (19e), Jubal Jr (41e), Coeff (84e) ; Scheidler (3e), Seka (71e)

Chambly 2 - 0 : Amiens : Petkovic (31e), Doucoure (45e)

Dunkerque 1 - 1 Grenoble : Huysman (33e) ; Anani (26e)

Valenciennes 0 - 1 Guingamp : Rodelin (48e)

Toulouse 1 - 0 Châteauroux : Amian (52e)

Rodez 2 - 2 Paris FC : Boissier (5e), Mandouki (56e csc) ; Caddy (34e), Laura (62e)

Sochaux 1 - 1 Pau : Ambri (12e) ; Batisse (56e)

Retrouvez le classement de Ligue 2.