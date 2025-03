Ligue 1 : le PSG dompte l’OM et s’offre un nouveau Classique

Un soir de Classique n’est jamais un soir comme les autres en Ligue 1. Malgré les classes d’écart entre les deux équipes au vu de leurs dernières semaines, le PSG et l’OM allaient forcément se livrer une belle bataille ce dimanche, en clôture de la 26e journée de l’élite. Héroïques en milieu de semaine après avoir éliminé Liverpool en 8es de finale de Ligue des Champions, les Parisiens souhaitaient forcément finir cette semaine de la meilleure des manières avec une victoire face à son rival devant ses supporters. En face, l’OM est en proie au doute. Battus lors de deux de leurs trois derniers matches de Ligue 1, les Phocéens ont vu leur avance au classement fondre comme neige au soleil alors que tous ses concurrents pour la deuxième place sont revenus dans la course. Pour essayer de s’en sortir, il fallait réaliser le coup parfait ce dimanche au Parc des Princes.

Pour ce faire, Roberto De Zerbi a décidé d’aligner un onze surprenant avec un Mason Greenwood sur le banc alors que les Olympiens étaient privés de Bennacer et Hojbjerg dans l’entrejeu. En défense, Luiz Felipe était titularisé pour la première fois depuis son arrivée sur la Canebière. Des choix osés qui n’ont pas porté leurs fruits en première période. Rapidement dominés, les Marseillais ont été acculés en défense lors du premier quart d’heure. Et alors que Nuno Mendes s’est procuré la première grosse occasion du match, le club de la capitale a rapidement concrétisé sa domination. Lancé dans la profondeur par Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé a raté son contrôle mais avait la fougue nécessaire pour dribbler Geronimo Rulli puis envoyer une frappe puissante afin d’ouvrir le score (1-0, 18e). Dès lors, Marseille s’est réveillé.

La révolte de l’OM n’aura pas suffi

Plus incisifs, les hommes de Roberto De Zerbi ont commencé à se frayer un chemin vers les 30 derniers mètres adverses. Plus entreprenants, ces derniers se sont créés leurs premières occasions à l’instar de cette frappe puissante de Rongier (31e). Finalement, face au manque d’inspiration de leurs rivaux, Paris est reparti de l’avant et a piqué sur une nouvelle attaque éclair. Lancé en profondeur, Fabian Ruiz a servi un Nuno Mendes esseulé qui a doublé la mise malgré l’intervention de Rulli (2-0, 42e). Ainsi, Marseille rentrait aux vestiaires avec deux buts de retard après avoir réalisé un match assez intéressant dans le même temps. Au retour des vestiaires, l’OM a pourtant rapidement repris espoir. Profitant de la mauvaise passe en retrait de Mendes, Rabiot s’en est allé dribbler Donnarumma avant de servir Gouiri en retrait. Auteur d’un match cohérent, l’Algérien ne s’est pas fait prier pour réduire l’écart au score (2-1, 52e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 68 26 +48 21 5 0 73 25 2 Marseille 49 26 +20 15 4 7 53 33 3 Monaco 47 26 +19 14 5 7 51 32 4 Nice 47 26 +19 13 8 5 50 31 5 Lyon 45 26 +17 13 6 7 50 33 6 Lille 44 26 +12 12 8 6 40 28 7 Strasbourg 43 26 +8 12 7 7 41 33 Voir le classement complet

Pour autant, Paris a vite repris le chemin de l’attaque. Sans forcer, les ouailles de Luis Enrique se sont créées de multiples occasions dont la frappe enroulée de Dembélé qui a trouvé le poteau de Rulli (60e). Et alors que l’Argentin s’est ensuite parfaitement interposé face à Warren Zaïre-Emery (62e), le portier marseillais n’a rien pu faire à la 76e minute. Sur un centre anodin de Hakimi sur la droite, Pol Lirola, entré dix minutes plus tôt, avait une pulsion incompréhensible et envoyait le ballon dans ses propres filets sur un mauvais tacle (3-1, 76e). En fin de match, le PSG a eu plusieurs opportunités d’alourdir le score (83e, 86e), mais la réussite n’était pas au rendez-vous face à des Olympiens qui avaient abdiqué depuis plusieurs minutes. Avec cette victoire toujours bonne à prendre vu le rendez-vous, Paris se rapproche toujours plus vers un 13e titre en Ligue 1. Le PSG boucle également une semaine parfaite entre Liverpool et la victoire au Classique. De son côté, Marseille concède une nouvelle victoire dans un Classique , mais restent deuxièmes. Loin d’avoir été mauvais, les Olympiens voient toujours Monaco, Nice et Lyon revenir à portée de points. La course à la deuxième place est définitivement relancée !