Benzema, Mbappé, le fiasco de l'Euro : Noël Le Graët lâche ses vérités

Un fiasco. Sportivement comme financièrement, l'élimination des Bleus lors de l'Euro 2020 par la Suisse le 28 juin dernier (3-3, 5 t.a.b à 4) est un échec total. En première ligne, Didier Deschamps a été menacé. Mais le technicien tricolore va bien continuer l'aventure, lui qui a été confirmé par son président, Noël Le Graët ce jeudi. Ce dernier est revenu sur cette décision dans les colonnes du Figaro. L'occasion aussi pour le patron de la FFF d'évoquer les choix de DD face aux Helvètes et d'expliquer que l'équipe de France « n'aurait jamais dû prendre ces deux buts. »

Le patron de la FFF évoque le vestiaire tricolore

Il a évoqué les tensions entourant le groupe France. «Je reste sur le côté sportif, je regarde comment les joueurs fonctionnent avec lui, sur la difficulté de manager 26 joueurs au quotidien, la façon dont ils se sont bien comportés entre les rencontres. Il m'a donné des noms d'éléments au comportement irréprochable, il n'y a pas eu d'incidents de joueurs. Des petits mots d'énervements, parfois, pendant un match (Coman, Pavard, Pogba contre la Suisse), il y en aura tout le temps. Dans votre rédaction ça doit arriver aussi, ici à la FFF jamais (sourire)».

Le président de la FFF a précisé :« sur la fin de match contre la Suisse, tout le monde était énervé, dans un contexte hostile. Paul Pogba est le plus poli des hommes. Je n'ai absolument aucune crainte sur le fait que Didier ait perdu le contrôle de son vestiaire, ce n'est pas vrai». Après cela, il a parlé des cas particuliers, notamment celui de Karim Benzema, de retour après cinq années d'absence. Pour beaucoup, l'attaquant du Real Madrid (4 buts durant l'Euro) aurait dû être rappelé bien avant. Un avis que partagent Deschamps et Le Graët.

Les cas Benzema et Mbappé

«On a évoqué le sujet ensemble, et on est arrivé à la même conclusion, peut-être qu'il aurait dû faire un ou deux matches de plus avant. Mais c'est comme ça. Quand Didier a décidé de le rappeler, Benzema a fait des bonds de joie. Il a été super bien accueilli et Karim a été parfait dans la vie de groupe. Tout le monde l'a remarqué. C'est un grand professionnel et un homme de qualité. Didier a eu raison de le prendre (...) Il était content d'être là, m'a remercié et a dit qu'il ferait le maximum. Il n'a eu aucune revendication. Il a eu un très très bon comportement.»

Enfin, il a conclu avec l'épineux cas Kylian Mbappé, auteur d'un Euro raté. «J'ai trouvé qu'il a été très actif mais il n'a pas été en réussite devant le but alors que c'est souvent son point fort. Il a été moins en réussite. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas beaucoup travaillé. Je pense que lui comme les autres étaient aussi fatigués. Je sais que ce ne sont pas des excuses mais notre groupe était le plus difficile. Nous avons aussi joué dans cette zone (Budapest, Bucarest) où les températures n'étaient pas celles de Wembley. Ça a joué très certainement. Il n'empêche que l'on n'aurait pas dû prendre ces deux buts…» Après l'autopsie de l'Euro 2021, Noël Le Graët et Didier Deschamps sont tournés vers 2022.