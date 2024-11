Coupe de France : suivez en direct les résultats du 8e tour

La Coupe de France est de retour, et avec sa magie espérons-le. Ce vendredi, le 8e tour de la Coupe de tous les possibles débutait. Un tour décisif et qui permet souvent de faire l’écrémage entre les équipes qui peuvent aspirer à une belle épopée. Parmi les principaux "chocs" de ce 8e tour, le séduisant Nancy - Bastia, match qui aurait eu certaines allures de Ligue 1 dix ans plus tôt, s’est soldé sur ce vendredi.

Ce samedi, Caen se déplace chez une formation de Régional 1, Bolbec, tout comme Lorient, en déplacement chez les amateurs de Monnaie. Ce dimanche, Bordeaux recevra Les Herbiers, vainqueurs de l’AC Ajaccio au tour précédent, alors qu’Annecy se déplace notamment sur la pelouse de Jura Sud. À noter la présence, encore, de deux formations de Régionale 3 : Le Touquet, confronté à Calais (N3), et Valence, qui espère recréer l’exploit face à Martigues (L2) après avoir fait tomber Marignane Gignac (N2).

Le tirage au sort du tour suivant au Parc des Princes lundi

Pour les équipes qui seront qualifiées pour le tour suivant, l’aventure continuera donc pour le 9e tour, que l’on peut assimiler à des 32es de finale. À ce niveau de la compétition, les équipes de Ligue 1 non qualifiées en Europe entreront en lice.

Le tirage au sort se déroulera ce lundi et aura lieu au Parc des Princes. Pour rappel, le 9e tour de la compétition aura lieu le week-end du 21 décembre prochain. Toutes les autres équipes de Ligue 1 commenceront leur aventure dans la compétition début janvier.

Tous les résultats du 8e tour

Corte (N3) - Diables Noirs (R1, Mayotte) : 2-0

Stade Briochin (N2) – Saint-Malo (N2) : 1-0 après tirs au but

Orléans (N1) – La Roche Vendée (N2) : 1-2 après tirs au but

Vendredi 29 novembre à 19h30

Bastia (L2) – Nancy (N1) : 2-0

Raon l’Étape (N3) – Metz (L2) : 0-1

Vendredi 20 novembre à 20h

Calais Beau Marais (R1) – Amiens (L2) : 0-3

Chambéry (N3) – Dijon (N1) : 0-2

À venir

Samedi 30 novembre à 13h30

Valenciennes (N1) – Neuilly Marne (N3)

Monnaie (R1) – Lorient (L2)

Caen (L2) – Bolbec (R1)

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N3) – Pau (L2)

Still Mutzig (R1) – JEFC Les Abymes (Guadeloupe)

Angoulême (N2) – Clermont (L2)

Laval (L2) – Concarneau (N1)

Aubervilliers (N2) – Dunkerque (L2)

FC 93 (N2) – Red Star (L2)

Liancourt Clermont (R2) – QRM (N1)

Jura Sud (N2) – Annecy (L2)

Étoile de Matoury (Guyane) – Thionville-Lusitanos (N2)

Colmar (N3) – Haguenau (N2)

Agde (N3) – Le Puy (N2)

Istres (N2) – Grenoble (L2)

Rumilly-Vallières (N2) – GOAL FC (N2)

Cluses (R1) – Troyes (L2)

Tours (R1) – Cesson (N3)

Le Mans (N1) – Locminé (N2)

Dinan Léhon (N2) – Guingamp (L2)

Union Saint-Jean (R1) – Versailles (N1)

Mérignac SA (R1) – Beaumont St Cyr (R2)

Alès (N3) – Cannes (N2)

Valence FC (R3) – Martigues (L2)

Bourgoin (N3) – Olympique de Valence (R1)

Carnoux (R1) – Hauts Lyonnais (N3)

La Roche ESO Vendée (N3) - RC St Joseph (Martinique)

Mâcon (N3) – Sochaux (N1)

St Brieuc Ginglin (R1) – Rouen (N1)

Dives Cabourg FB (N3) – AS Dragon (Tahiti)

Marmande (R2) – Vierzon (N3)

Dimanche 1er décembre

Feignies/Aulnoye (N2) – Gallia C. Lucciana (N3)

Le Touquet (R3) – Calais (N3)

Couzeix (R2) – Espaly (N3)

Boulogne (N1) – Beauvais (N2)

Dimanche 1er décembre à 14h

Noyelles S/Lens (R2) – Drancy (N3)

Luneville (R1) – Thaon (N3)

St Denis FC (La Réunion) – Vertou (N3)

Bordeaux (N2) – Les Herbiers (N2)