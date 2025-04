Cannes - Reims: les compositions officielles

Les demi-finales de Coupe de France se poursuivent ce mercredi soir. Cannes (National 2) reçoit Reims (Ligue 1) au Stade Pierre-de-Coubertin. Le match est à suivre en direct sur Foot Mercato à 21h00. Les Dragons s’organisent en 4-2-3-1 avec Vanni dans les buts. Vinci, Abderrahmane, Fischer et Smith composent la défense de Cannes. N’Doye est accompagné de N’Diaye au milieu de terrain. Et enfin, Abbas sera épaulé par Mambu, Domingues et Gonçalves en attaque.

Les Rémois s’articulent en 4-2-4 avec Diouf aux cages. La défense de Reims est composée de Sekine, Okumu, Kipré et Akieme. Atangana et Gbane composent le milieu de terrain. En attaque on retrouve, Ito, Ibrahim, Nakamura et Diakhon.

Les compositions:

Cannes : Vanni - Vinci, Abderrahmane, Fischer, Smith - N’Doye, N’Diaye - Mambu, Domingues, Gonçalves - Abbas

Reims : Diouf - Sekine, Okumu, Kipré, Akieme - Atangana, Gbane - Ito, Ibrahim, Nakamura, Diakhon