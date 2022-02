Ronaldo désigne ses deux futurs successeurs

Légende vivante du football mondial, Ronaldo, aujourd'hui président de Valladolid et propriétaire de Cruzeiro, reste un observateur attentif de l'actualité du ballon rond. L'ancien attaquant de la Seleção a évoqué, au cours d'un entretien avec Christian Vieri sur Bobo TV, deux joueurs qu'il voyait potentiellement armés pour marcher sur ses traces.

«Oui, Endrick, un gamin de 15 ans, il a un talent incroyable. Il faudra ensuite voir comment il s'adapte et progresse chez les professionnels. Il y aussi Caio, de São Paulo, un 2004 me semble-t-il», a confié le double Ballon d'Or 1997 et 2002. Recruteurs, à vos tablettes !