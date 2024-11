LOSC-Juventus : la fierté de Jonathan David

Après le match nul de son équipe (1-1) face à la Juventus sur la pelouse du stade Pierre Mauroy, l’attaquant canadien du LOSC, Jonathan David, est revenu sur la prestation de son équipe au micro de Canal+. Les joueurs de Bruno Genesio ont encore impressionné en Ligue des Champions et ont ainsi empoché un précieux point dans la course à la qualification :

«Ce n’est pas une mauvaise opération, je crois que c’est un match difficile où ils ont eu la possession et où on défendait beaucoup. On a réussi à marquer sur une transition. C’est la Juve, ils ont beaucoup de qualité et nous ont posé beaucoup de problèmes donc le match nul est mérité. On sait qu’il y a beaucoup d’équipes avec beaucoup de qualité et des attaquants dangereux, si on leur donne beaucoup d’espace ils vont les exploiter. On a de la qualité avec ballon et on sait le faire. C’est la course croisée, quand il rentre, je sors, c’est un ballon excellent et c’est moi à la finition.»