PL : Manchester United renoue avec la victoire contre Everton

Battus lors des deux dernières journées de Premier League par Fulham et Manchester City, les Red Devils ont retrouvé le chemin du succès lors de la réception d’Everton (2-0). Deux penaltys obtenus par Alejandro Garnacho et transformés par Bruno Fernandes (12e) et Marcus Rashford (36e) auront suffi.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Man United 47 28 0 15 2 11 39 39 16 Everton 25 28 -10 8 7 13 29 39

Elu homme du match, le jeune Argentin a été salué pour sa performance. Toujours 6e de ce championnat anglais, Manchester United revient à trois points de Tottenham et se remet à croire en un meilleur rang en fin de saison. Les Toffees stagnent à la 16e place et jouent toujours avec le feu. Seuls 5 points les séparent de la zone rouge.