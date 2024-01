Maroc-RD Congo : altercation entre Chancel Mbemba et Walid Regragui

La fin de match entre le RD Congo et le Maroc aura été électrique. Les Lions de l’Atlas ont été rejoints en fin de partie (1-1) et comptent maintenant quatre points au classement en deux journées. S’ils restent en bonne position pour se qualifier, ce nul concédé permet au Congo d’avoir des espoirs pour arracher la première place. Forcément, ce genre de scénario est synonyme de tension, notamment dans un tournoi aussi important que la Coupe d’Afrique des Nations.

La suite après cette publicité

Chancel Mbemba, le défenseur central de l’OM et capitaine de la R.D.C, s’est montré particulièrement agacé auprès de l’arbitre en fin de partie et a d’ailleurs reçu un carton jaune car il a refusé de sortir du terrain, alors que les soigneurs étaient entrés sur la pelouse, pour lui. Mais quelques secondes après cet événement, une altercation a éclaté après que le Phocéen ait refusé de saluer dignement le coach marocain, Walid Regragui. Chancel Mbemba semblait fou de rage, alors que Regragui s’est montré agacé de la réaction de son adversaire. «Regarde-moi, regarde-moi !», pouvait-on lire sur les lèvres du technicien marocain. S’est ensuivi une bagarre entre les joueurs marocains et congolais…