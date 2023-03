Christophe Dugarry allume encore Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Christophe Dugarry aimerait voir Zinedine Zidane à la tête des Bleus, ce n’est plus un secret pour personne. Mais sa sortie véhémente en décembre dernier à l’encontre de Didier Deschamps a laissé des traces. Interrogé par le journal L’Équipe après la finale de Coupe du Monde perdue par les Bleus face à l’Argentine, l’ancien international tricolore avait multiplié les tacles appuyés envers l’actuel sélectionneur. Ce mercredi, il s’est exprimé dans les colonnes du Parisien sur cette sortie, et a encore une fois fait comprendre qu’il ne partirait pas en vacances avec Didier Deschamps.

«Pourquoi cette sortie a-t-elle été considérée comme un règlement de compte avec Didier Deschamps ? Parce que je dois mal m’exprimer (rires) ! J’ai lu les commentaires des gens qui disaient que j’étais en service commandé pour Zizou, a d’abord lâché l’ancien Bordelais. Mais Zizou, il n’a pas besoin de moi. On n’en a même jamais parlé ensemble. Moi je parle de jeu. Après, j’ai lu que France 98 s’était détaché de Deschamps, ça me fait rire. C’est Deschamps qui s’est détaché de France 98. Il n’y a pas de problème Deschamps-France 98, il y a un problème Deschamps-Dugarry parce qu’on ne s’apprécie pas. Humainement, on ne s’apprécie pas et on ne s’appréciera jamais. C’est tout. Je suis capable de dire que sa prolongation est méritée, mais j’ai aussi le droit de dire que je voudrais du changement et qu’entre Deschamps et Zidane, je préfère Zidane.» Voilà qui est dit !

