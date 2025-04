OL : Malick Fofana est dépité après la terrible élimination à Old Trafford !

Interrogé au micro de Canal + après l’élimination cruelle de l’OL face à Manchester United (2-2 ; 4-5), Malick Fofana a logiquement affiché sa déception. Sous le choc, le Belge de 20 ans a tenté d’expliquer la défaillance des siens dans les ultimes instants…

«Je pense que tout le monde est déçu, on a fait un très beau match avec du caractère, de la mentalité mais ce n’était pas assez. On s’est un peu relâché, on pensait que c’était fini mais dans ces grands matchs, ce n’est jamais fini. Le penalty de Bruno Fernandes nous fait du mal, le public qui pousse aussi. On est très déçus. On doit être plus exigeant à la fin, il reste 15 minutes, on doit être compact. Je pense que c’est un match que je ne vais pas oublier… On va se reposer et se concentrer sur le derby». Une élimination qui risque de laisser des traces…