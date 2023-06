Real Madrid : Fede Valverde risque gros

Le 8 avril dernier, Fede Valverde avait agressé le joueur de Villarreal Alex Baena, en dehors du terrain, après la rencontre entre les Merengues et le Sous-Marin Jaune. Et, comme c’était annoncé, l’Uruguayen risque de prendre très cher.

Comme l’explique AS, après la plainte du joueur auprès de la police, le juge a recommandé au Comité de Compétition de la Fédération Espagnole de suspendre le joueur pour 5 matchs. Il manquerait donc les rencontres face à l’Athletic, Almeria, le Celta, Getafe et la Real Sociedad à la reprise du championat. Le Comité de Compétition doit encore confirmer, ou non, cette proposition.

