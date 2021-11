Dele Alli et Tanguy Ndombele priés de ne plus jamais porter le maillot des Spurs

Humiliés. Hier soir, pour le compte de la 5e journée de la Ligue Europa Conference, Tottenham s'est incliné en Slovénie, face à la modeste équipe de Mura (2-1). Un premier revers après quatre matches pour Antonio Conte, qui a laissé entrevoir de nombreuses lacunes chez les Spurs. Consultant pour la chaîne britannique Sky Sports, l'ancien Espoir de Tottenham Jamie O'Hara (2005-2011) a rendu un verdict cinglant sur la performance des Londoniens.

L'ancien milieu de terrain n'a pas hésité à nommer à l'antenne les principaux responsables de la débâcle. «Cela a été une honte et certains joueurs - et je vais les nommer - Doherty, Ndombele, Dele Alli, Davinson Sanchez ont été absolument choquants. Ils ne devraient plus jamais porter le maillot des Spurs, à mon avis». Il pourrait bien y avoir des bons de sortie distribués dans le nord de Londres cet hiver.