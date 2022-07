Cesc Fabregas va rebondir en Serie B

«Je cherche un nouveau départ. Ma tête a besoin d'un nouveau départ ailleurs. Mais cette année a été si mauvaise que je ne peux pas terminer sur ça. Pas après avoir construit cette carrière. Je veux continuer à jouer. Je suis reconnaissant pour la carrière que j'ai eue, mais je n'ai pas l'impression que c'est fini. Je veux juste profiter de mon football et continuer d'être compétitif à un certain niveau» Après son départ de l'AS Monaco, Ces Fabregas avait confié, sans filtre, avoir été usé par son passage en France et vouloir reprendre du plaisir à jouer au football. Et il devrait le faire en Italie la saison prochaine.

Selon les informations de Sky Sports Italia, le milieu de 35 ans va rejoindre le club de Como 1907 qui évolue actuellement en Serie B. Malgré des offres en Espagne, il a été convaincu par Dennis Wise, directeur technique du club lombard, qui a aussi évolué à Chelsea. L'ancien du Barça a souhaité rejoindre un nouveau pays et un nouveau football aussi parce qu'il rêve de devenir entraîneur un jour et estime que cette expérience pourrait être bénéfique. Il reste quelques détails à régler mais Cesc Fabregas devrait bien rejoindre la deuxième division italienne dans les prochains jours.