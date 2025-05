Real Madrid : Xabi Alonso fait déjà face à deux premiers couacs

Ce samedi, le Real Madrid joue son dernier match important de la saison au Stade Olympique de Montjuic, sur la pelouse du FC Barcelone (16h15). Lors d’un dernier Clasico de la saison, les Merengues peuvent sauver cet exercice 2024-25 compliqué en allant chercher une première victoire contre le rival catalan et ainsi revenir à un point, à trois journées de la fin. Mais en parallèle, le Real Madrid doit déjà préparer la saison prochaine avec l’arrivée plus que probable de Xabi Alonso en remplacement de Carlo Ancelotti.

«J’ai lu qu’il avait annoncé qu’il quittait le Bayer Leverkusen. Il a fait un travail fantastique et a toutes les portes ouvertes parce qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs du monde», avait d’ailleurs sous-entendu le Mister sur l’arrivée de son remplaçant. Pour sa nouvelle ère, le Real Madrid veut démarrer un nouveau projet avec son ancien joueur phare et lui offrir un mercato de taille pour renforcer les besoins. Mais tout ne se passe pas comme prévu sur le marché des transferts.

Le Real Madrid n’a toujours pas remplacé Kroos

Deux des joueurs qui figurent en tête de la liste des souhaits du Real Madrid sont Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) et Martín Zubimendi (Real Sociedad). Mais pour le premier et joueur actuel de Xabi Alonso au Bayer, cela est très compliqué. Comme nous l’avons révélé, un accord contractuel a été trouvé entre Wirtz et le Bayern Munich. En revanche, aucun terrain d’entente n’a encore été trouvé entre les deux formations, mais le futur champion d’Allemagne a pris une longueur d’avance sur ses concurrents.

Et pour Martín Zubimendi, le cas est similaire. Malgré l’énorme influence de Xabi Alonso, qui connaît très bien le joueur de 26 ans, Arsenal est parvenu à un accord verbal pour l’enrôler et le joueur a été convaincu par Mikel Arteta, selon AS. Et si ces deux dossiers ne sont pas enterrés, il s’agit d’un coup dur pour le nouveau projet du Real Madrid, qui pourrait se tourner vers un plan C pour trouver un milieu de terrain capable de combler le départ de Toni Kroos…