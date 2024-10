EdF : Michael Olise perturbé après Israël-France

Auteur de débuts sensationnels sous le maillot du Bayern Munich, Michael Olise (22 ans) a logiquement été récompensé lors de cette trêve internationale en étant convoqué par Didier Deschamps pour disputer les deux rencontres de Ligue des Nations face à Israël puis contre la Belgique, ce lundi. Oui, mais voilà, jeudi dernier, pour son retour sous la tunique tricolore, l’offensif de 22 ans a déçu.

Imprécis techniquement, peu inspiré dans ses transmissions et globalement trop discret, le nouveau joueur des Bavarois n’a pas eu l’impact escompté. Une performance décevante qui a d’ailleurs quelque peu touché le principal concerné. Dans son édition du jour, L’Équipe indique ainsi qu’Olise a confié en interne qu’il avait été «perturbé par ses erreurs de Budapest». Pas de quoi non plus s’alarmer au regard de sa trajectoire récente…