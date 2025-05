Real Betis : le retour à la mode des soirées d’Isco

Formé à Valence, révélé à Malaga et devenu une star au Real Madrid, Francisco Román Alarcón Suárez dit Isco est une référence du football espagnol. Le milieu offensif de 33 ans, qui a remporté cinq Ligues des Champions en 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022 avec le Real Madrid, a pourtant connu une fin d’aventure compliquée avec les Merengues en étant déclassé entre 2019 et 2022. Après une demi-saison ratée au Séville FC, un transfert avorté à l’Union Berlin et six mois sans jouer, il revit depuis 2023 du côté du rival du Real Betis Balompié. Rapidement considéré pour un retour en sélection espagnole suite à ses performances, il a livré un premier exercice solide avec 9 buts et 8 offrandes en 36 rencontres où il a vite été blindé jusqu’en 2027, il aurait pu disputer l’Euro 2024 remporté par l’Espagne mais a dû déclarer forfait sur blessure avant la compétition.

Une grosse déception pour le droitier qui a mis du temps pour revenir. Sa fracture au péroné a nécessité deux opérations et cette saison n’a débuté qu’au mois de décembre pour lui. Difficile alors d’imaginer l’ancien prodige de Malaga peser sur la saison du Real Betis Balompié mais c’était une grosse erreur. Après quelques matches d’acclimatation, il a vite repris une place d’indiscutable et cela s’est ressenti en seconde partie de saison. Alors en milieu de tableau, le club andalou s’est battu pour une qualification en Ligue des Champions et a terminé à la sixième place. Qualifiés pour la prochaine Ligue Europa, les Verdiblancos le doivent en grande partie à deux hommes, le Brésilien Antony qui cartonne depuis cet hiver et son arrivée de Manchester United en prêt, mais aussi Isco. Le milieu offensif espagnol comptabilise 12 buts et 10 offrandes en 32 rencontres et se montre décisif à quasiment tous les matches.

Isco met tout le monde d’accord

«Pour moi, c’est un autre niveau. Nous avons des joueurs de base et d’autres d’un autre niveau. C’est une bénédiction d’avoir un joueur comme lui dans l’équipe», note son coéquipier Cédric Bakambu. De son côté, son coach Manuel Pellegrini est aussi complètement dithyrambique : «c’est un modèle pour les jeunes joueurs grâce à tout ce qu’il a accompli et à tous ses trophées. Il est un exemple par sa façon de s’entraîner au quotidien et par l’exigence qu’il s’impose, avec et sans ballon. Il est autocritique et ne s’en prend qu’à lui-même. C’est ainsi que j’ai toujours abordé les choses.» Ce mercredi, Isco pourrait bien remporter un sixième titre européen avec la Ligue Europa Conference puisque le Real Betis défie Chelsea à Wrocław en Pologne. Menace identifiée, Isco provoque la méfiance du coach des Blues Enzo Maresca.

Ce dernier a d’ailleurs eu la chance de jouer avec lui du côté de Malaga quand Isco n’était qu’un jeune talent sur le point d’éclore : «Isco est un joueur de haut niveau. Il a passé de nombreuses années avec le Real Madrid. Nous avons joué ensemble quand il était très jeune [à Malaga]. Nous avons eu Ruud van Nistelrooy, Santi Cazorla, Joaquin, moi. Meilleure équipe.» Avec ce match important à disputer, Isco aura aussi la possibilité de défier la France le jeudi 5 juin en demi-finale de Ligue des Nations. Le milieu offensif n’a d’ailleurs plus porté le maillot espagnol depuis le 10 juin 2019 et une victoire 3-0 contre la Suède. «C’était le moment idéal pour qu’Isco nous apporte ce dont il a besoin. Et c’était, j’insiste, le moment que nous avons jugé opportun, et il sera là pour apporter beaucoup, car sinon il ne serait pas là. Si nous avions pensé autrement, si nous avions eu des doutes, il ne serait pas là», a notamment justifié le sélectionneur Luis De La Fuente. L’Espagne salue ce retour à la mode d’Isco.