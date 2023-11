Espagne : la polémique enfle autour d’Isco

Ils n’étaient pas beaucoup à y croire. Après une saison 2022/2023 marquée par une aventure ratée au Séville FC puis une demi-saison au chômage, Isco débarquait chez les voisins du Betis cet été. Un pari risqué tenté par l’écurie andalouse, mais qui s’est finalement très vite avéré payant. Sous les ordres de Manuel Pellegrini, l’ancien du Real Madrid a retrouvé tout le talent et la classe qu’on avait pu voir à Malaga - où le Chilien était son coach par ailleurs - et chez les Merengues. Une renaissance qui régale les fans du Betis mais aussi les amateurs de Liga.

Et forcément, beaucoup s’attendaient à le retrouver dans la liste de Luis de la Fuente pour les rencontres de la Roja face à Chypre et la Géorgie, comptant pour les qualifications pour le prochain Euro. Une compétition pour laquelle la nation ibérique est d’ailleurs déjà qualifiée ; raison de plus qui aurait pu pousser le sélectionneur à réaliser quelques tests en appelant des joueurs moins habituels. Il a cependant fait le choix d’appeler des joueurs comme Rodrigo Riquelme ou Aleix Garcia, brillants à l’Atlético et à Girona, plutôt qu’Isco.

Le Betis veut tout faire pour le garder

Très vite, sur les réseaux sociaux, beaucoup de fans de la Roja s’en sont pris au sélectionneur, ne comprenant pas l’absence d’Isco. « C’est simple. Il y a des fois où j’ai l’impression d’être injuste. Il y a des joueurs performants, qui sont très bon… Mais dans le même temps, je suis aussi juste avec ceux qui sont là. J’ai plus de joueurs performants que ceux que je peux appeler. Faire une liste c’est très complexe », s’est défendu De la Fuente. Dans les médias, les réactions ont aussi été assez fortes. « Il n’y a pas de raisons pour que De La Fuente ignore Isco, qui est le meilleur milieu offensif de Liga », peut-on lire dans Marca. El Chiringuito a aussi qualifié Isco de « joueur espagnol le plus en forme ». Pour rappel, Isco n’a plus joué en sélection depuis… 2019 !

Il y avait un moment qu’un joueur n’avait pas autant fait l’unanimité en sa faveur, et même Sergio Ramos, de retour à un niveau plus qu’acceptable avec Séville, n’est pas aussi plébiscité par les fans. Dans le même temps, Marca nous apprend que le Betis discute déjà avec l’entourage du joueur pour prolonger le contrat qui lie les deux parties. Isco a signé jusqu’en 2025 (contrat dépendant d’un certain nombre de matchs joués), mais le club sévillan veut déjà étendre ce bail à 2026, avec, surtout, de meilleures conditions financières pour le joueur. Afin d’éviter que d’autres clubs viennent toquer à la porte également, alors qu’il avait récemment été question d’un intérêt de l’Inter…