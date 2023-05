Bernard Lama tacle sévèrement le PSG pour Mike Maignan

La suite après cette publicité

Parti du PSG en 2015 pour rejoindre le LOSC, Mike Maignan a connu une ascension vertigineuse ces dernières années. Entre le titre de champion de France avec Lille en 2021, puis celui d’Italie avec l’AC Milan en 2022, auxquels il a activement contribués, le Français a prouvé qu’il avait son rond de serviette à la table des meilleurs portiers d’Europe. Interrogé à son sujet par L’Équipe, en amont de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre l’AC Milan et l’Inter Milan ce mercredi (21h00), l’ancien international français Bernard Lama s’est montré très élogieux envers son cadet, et n’a pas manqué de tacler le PSG sur sa gestion de son ancien joueur.

«Le PSG l’a presque foutu dehors (en 2015), comme il l’a fait avec d’autres, a tranché le champion du monde 1998. On se demande où est la politique du club, ils auraient dû le prêter à Lille, faire comme le Bayern avec Alexander Nübel (Monaco) et voir ensuite ce que ça donne. Et si le gars sort du lot, on le récupère au lieu d’aller acheter un gardien et se planter. Au Milan, il a performé illico. Donnez-moi un meilleur gardien que lui ? Au Milan, il est régulièrement décisif. Il suffit de voir le nombre de buts encaissés, c’est le juge de paix.»

À lire

AC Milan - Inter Milan : une affiche historique entre deux rivaux en quête d’une récompense dorée

Pour ce derby de Milan en demi-finale de Ligue des Champions, Parions Sport en Ligne vous propose en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FM10 ainsi qu’un bonus de bienvenue de 90€ en freebets. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un premier but de Romelu Lukaku (cotée à 6,10) pour tenter de remporter 61€.