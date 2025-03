EdF : la réaction à chaud de Mattéo Guendouzi

Bien mauvaise opération pour les Bleus ce soir, avec cette défaite 2-0 en quarts de finale aller de la Ligue des Nations. La France n’a pas réussi à prendre le meilleur sur les Croates, proposant un jeu assez médiocre et morne. Après la rencontre, Mattéo Guendouzi, titulaire ce soir, a livré son ressenti.

La suite après cette publicité

« Je pense qu’on a raté la première mi-temps, on a perdu des ballons qu’on ne perd pas d’habitude, on a manqué d’agressivité, il y a du positif en deuxième, on a pas eu l’efficacité mais il reste un match retour et si on fait pareil qu’en deuxième période, on peut passer. Il faut respecter la Croatie, chacun a eu sa mi-temps, ils ont eu l’efficacité, pas nous mais c’est tout. On sait qu’avec un but, tout peut changer, on sait que le prochain but sera important, à nous de démarrer fort le prochain but mais on y croit », a indiqué le joueur de la Lazio. Rendez-vous dimanche…