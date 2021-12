Ligue 2 : Auxerre arrache le nul contre Caen

La 17e journée de Ligue 2 se poursuivait, ce samedi. En lice pour remonter dans les premiers rangs, Auxerre devait s'imposer contre le SM Caen toujours à la lutte pour s'éloigner de la zone rouge. Rapidement dans cette partie, l'AJA a concédé l'ouverture du score sur un but de Mendy en début de rencontre (1-0, 13e). Mais tout juste avant la pause, Sakhi trouvait le poteau avant que le ballon ne retombe sur l'arrière de la tête du gardien caennais et franchisse la ligne de but (1-1, 45e+1).

Après la pause, Pellenard était directement expulsé après un tacle en retard et par derrière sur Chahiri (55e). Réduits à dix, les Auxerrois concédaient un nouveau but sur un coup de tête gagnant de Vandermersch dans le dernier quart d'heure de jeu (2-1, 76e). Mais sur un corner peu de temps après, Jubal pouvait reprendre un ballon dévié et permettre à Auxerre d'éviter une quatrième défaite en Ligue 2. Avec ce nul, Auxerre reste à la 4e place avant d'aller à Dunkerque et Caen (17e) est à une place de la zone rouge avant de recevoir Guingamp.

Le classement de la Ligue 2