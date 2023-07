Le PSG a trouvé un accord avec Galatasaray pour Paredes

La suite après cette publicité

Il est devenu persona non grata avec le PSG depuis plus d’une saison. Et il semblerait qu’après son prêt à la Juventus Turin la saison passée, l’arrivée de Luis Enrique n’ait pas forcément changé la donne pour Leandro Paredes. Dès lors, Galatasaray se montre très insistant pour mettre la main sur le milieu de terrain argentin. Mais comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, le champion du monde n’est pas très chaud à l’idée de rejoindre les bords du Bosphore.

Alors qu’un accord a été trouvé entre Paris et leurs homologues turcs à hauteur de 6 millions d’euros, Paredes aurait demandé une semaine de délai supplémentaire aux dirigeants du club de la capitale pour faire son choix selon les informations de L’Equipe parues ce dimanche. Comme nous vous le dévoilions en milieu de semaine, ce dernier est plus attiré par l’Italie et l’Espagne et d’après nos confrères, la Lazio Rome serait ainsi sur les traces de Paredes.

