On réagit à la liste de Deschamps en direct !

Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des Bleus retenus pour défier Israël et la Belgique en Ligue des Nations durant ce mois d’octobre. Et le technicien tricolore a dû trancher pour remplacer Kylian Mbappé, laissé au repos après sa récente blessure, et Antoine Griezmann, fraîchement retraité.

