Siramana Dembélé fait l'éloge de Danilo Pereira

Milieu de terrain défensif passé par le Nîmes Olympique ou encore le Standard de Liège au début des années 2000, Siramana Dembélé (43 ans) a depuis l’été 2009, pris sa retraite. L’occasion pour lui de trouver une place sur le banc, et pas des moindres. En effet, le natif de Paris en a trouvé une au Portugal en devenant ainsi l’entraîneur adjoint de Paulo Conceição au FC Porto. Et forcément, le départ en prêt de Danilo Pereira au Paris Saint-Germain n’a pas manqué de le faire réagir, lui qui en pense le plus grand bien. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le Franco-Ivoirien s’est dit très heureux pour lui et assure que le Portugais a toutes les qualités requises pour s’imposer dans un club de ce standing.

«Nous avons dû le laisser partir, car tout d'abord, le FC Porto et le Paris SG ne sont pas dans la même catégorie pour le moment. Il voulait aussi jouer pour un grand club comme le Paris SG. Le deuxième aspect est le fait que Paris SG a besoin d'un milieu de terrain, Danilo est le type de joueur qui a des qualités importantes. Tout le monde parle de l'aspect physique, de l'impact sur les duels et de la capacité à récupérer le ballon. Mais il n'est pas que ça. Tout dépend de ce que demande l'entraîneur, mais ici à Porto, il avait de grandes responsabilités, donc il était capitaine. Il sait jouer, que ce soit avec son pied droit ou gauche. Il a une très bonne qualité de jeu.»