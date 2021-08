L'Atlético de Madrid va signer un gros chèque pour Dusan Vlahovic

Une chose est sûre, l'été est bien plus paisible du côté du Wanda Metropolitano que dans les bureaux du Bernabéu et du Camp Nou. Alors que les présidents des deux ogres de la Liga sont en plein clash avec Javier Tebas et que les Catalans traversent une situation financière cataclysmique, à l'Atlético on est plutôt serein. Les Colchoneros ont notamment recruté Rodrigo de Paul pour 35 millions d'euros, ainsi que la pépite Marcos Paulo.

Et surtout, aucun joueur majeur de l'effectif n'est parti. Diego Simeone a donc toutes les cartes en main pour faire au moins aussi bien que la saison dernière. Mais surtout, il pourrait recevoir une énorme nouvelle dans les jours à venir. Ses dirigeants sont ainsi à la recherche d'un numéro 9, Luis Suarez étant actuellement le seul buteur de métier de l'équipe.

L'Atlético est prêt à signer un gros chèque

Comme l'explique Sky Italia, c'est vers Dusan Vlahovic que se sont tournés les Rojiblancos. Le média indique que l'intérêt madrilène pour le serbe est très sérieux, et qu'une offre de cinquante millions d'euros est en préparation. Il faudra ensuite que toutes les parties impliquées dans l'opération se mettent d'accord.

Du haut de ses 21 buts en 37 matchs de championnat avec la Viola la saison dernière, il semble en tout cas être la relève idéale à Luis Suarez sur le moyen terme. Les Colchoneros pourraient d'ailleurs boucler la vente de Saul en Angleterre dans les prochains jours pour avoir encore plus de marge de manœuvre dans ce dossier. Ces derniers mois, il a également été annoncé du côté de la Juventus et de l'AC Milan, mais c'est le champion d'Espagne qui pourrait rafler la mise. Affaire à suivre.