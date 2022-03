Barça : Xavi chambre le Real Madrid après la victoire dans le Clasico

La suite après cette publicité

En très grande forme ces dernières semaines, le FC Barcelone de Xavi n'a fait qu'une bouchée du Real Madrid lors du Clasico ce dimanche soir. Une très large victoire 4-0 et une nette domination des Blaugranas face à des Madrilènes privés de Benzema mais incapables de proposer du jeu dans leur stade. Et en conférence de presse, Xavi a avoué avoir été un peu surpris du niveau de son adversaire. L'ancien Champion du monde 2010 s'attendait à plus d'adversité.

«C'est une journée agréable pour les fans de Barcelone. On aurait même pu marquer plus de buts. On s'attendait à ce que ce soit plus difficile. On ne s'attendait pas à être aussi supérieurs dans leur stade, chez eux. Ils ont même eu une semaine de repos et nous sommes arrivés de Turquie vendredi. Nous avons joué un match spectaculaire et je repars très satisfait. On a été de loin supérieurs à Madrid, dans le jeu comme dans le résultat et nous partons avec une immense satisfaction et un grand sourire.»