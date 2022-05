L'Atlético ne fera pas de haie d'honneur au Real Madrid !

Au micro de la télévision espagnole avant le Derbi Madrileño entre l'Atlético et le Real Madrid (21h, à suivre sur notre live commenté), le président des Colchoneros Enrique Cerezo a annoncé que ses joueurs ne feront pas de haie d'honneur à leur rival madrilène, comme le veut la tradition lorsqu'un club est champion d'Espagne. Pour rappel, les Merengues ont été sacrés pour la 35e fois de leur histoire en Liga après leur victoire probante face à l'Espanyol le week-end dernier (4-0).

«Le Real Madrid nous a félicités pour ce titre, et nous sommes également heureux pour eux. Nous avons choisi de ne pas donner la haie d’honneur pour éviter les problèmes entre les deux groupes de fans, après que la question soit devenue sensible dans les médias. La décision de ne pas donner la haie d’honneur était correcte car cela aurait beaucoup tendu la relation entre les fans. Nous avons un respect mutuel et avons choisi de prendre cette décision.»