Le Borussia Dortmund en dit plus sur l'avenir de Jadon Sancho et Erling Haaland

S'il y a un club qui a bon nombre de jeunes joueurs bankables, c'est le Borussia Dortmund. Avec tant de jeunes prometteurs, le club de Bundesliga peut, s'il le souhaite, obtenir des centaines et des centaines de millions d'euros lors du mercato estival. On pense à Erling Haaland forcément, lui qui est convoité par tous les gros clubs européens pratiquement, d'autant plus que la nouvelle sortie médiatique remarquée de son agent Mino Raiola a confirmé un très probable départ.

Mais il n'y a pas que lui, clairement. Un joueur comme Jadon Sancho jouit aussi d'une sacrée cote sur le marché. Et Michael Zorc, le directeur sportif de l'écurie allemande, a confirmé qu'il était partant. « Nous avions déjà eu un gentlemen's agreement avec Jadon Sancho l'année dernière selon lequel il pouvait partir sous certaines conditions. Il est avec nous depuis quelques années », a lancé le dirigeant du club de la Ruhr à la chaîne ARD.

Haaland n'a pas de bon de sortie

L'Anglais avait été à deux doigt de rentrer au pays l'été dernier, avec une offensive sérieuse de Manchester United, mais « les exigences n'ont pas été remplies » selon Zorc. Et concernant le cyborg norvégien alors ? « Un tel accord n'existe pas avec Erling Haaland », a ainsi confié le représentant du Borussia Dortmund, tentant tant bien que mal de mettre fin aux nombreuses rumeurs au sujet du buteur.

Toujours est-il que le BVB n'est pas en position de force dans ce dossier, avec cette clause libératoire de 75 millions d'euros valable à partir de 2022. Nul doute qu'en négociant, l'état-major de la formation jaune et noire parviendra à en tirer un bien meilleur montant cet été. Le Real Madrid, le FC Barcelone et les deux écuries de Manchester United sont à l'affût...