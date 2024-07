Nice : Florian Maurice ne dit pas non pour Chancel Mbemba

Chancel Mbemba pourrait-il retrouver Jonathan Clauss du côté de l’OGC Nice ? Présenté à la presse aujourd’hui après son transfert de l’OM vers le Gym, l’international français a été interrogé sur le cas de son désormais ancien partenaire à Marseille. «Je l’ai croisé quand je suis revenu de vacances. Je lui ai demandé s’il était intéressé, il m’a dit : “on verra”», lâche la nouvelle recrue.

Florian Maurice a lui aussi donné quelques éléments sur le sujet. «On a des pistes même si je ne donnerai pas de nom. Il est à Marseille aujourd’hui et en difficultés, dans un loft. Je ne vous dis pas oui ou non. On regarde un peu tout ce qui peut se faire avant d’amener le profil idéal pour jouer à l’OGC Nice.» Les Aiglons sont à la recherche d’un défenseur central avec le départ à venir de Jean-Clair Todibo.