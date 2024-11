Real Madrid : Fede Valverde vide son sac sur la crise

Après une année riche en succès, avec notamment les titres en Liga et en Ligue des champions, le Real Madrid vit une saison 2024-2025 un peu plus compliquée. Ce qu’a reconnu Federico Valverde lors d’un entretien accordé à Movistar+. «Nous avons fait 0-4 au Bernabéu il y a quelques années et nous avons fini par gagner la Ligue des Champions et la Liga. Ce qui compte finalement durant votre année, c’est si vous avez gagné des titres et non si vous n’avez pas gagné certains matches. Il y a encore beaucoup de compétitions, beaucoup de choses à faire. Nous sommes une équipe qui a cette rébellion pour changer la situation et avancer. L’histoire de ce club, c’est de ne jamais baisser les bras, il faut se battre jusqu’au bout. Nous devons être les premiers à nous battre à fond à l’entraînement et à montrer aux gens que nous voulons tout gagner cette année. C’est la seule façon de continuer à s’améliorer et à croître.»

Il est ensuite revenu sur le Clasico perdu face au Barça le 27 octobre dernier. «Le niveau de football que nous avons n’est pas le meilleur ou celui que nous pensions pouvoir avoir. Cela fait mal de perdre contre un rival direct (le Barça, ndlr) et avec lequel vous risquez votre fierté et votre honneur dans l’un des matches les plus regardés au monde. Cela fait très mal et cela vous donne beaucoup d’impuissance de ne pas marquer les trois points sur votre terrain. Mais il faut aussi reconnaître quand l’un joue un jeu inférieur à l’autre et je pense que Barcelone a joué un très bon match, surtout en seconde période. La première mi-temps était très équilibrée, mais le but a tout changé (…) Ils jouent très bien, ils ont su gérer quand ils étaient devant et c’est tout. Ils ont fait du bon travail au Bernabéu.» Les Merengues espèrent en faire de même au retour.