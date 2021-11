RB Leipzig-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

On entre dans les moments décisifs de la phase de poules. Celui où les premiers qualifiés commencent à se faire connaître, tout comme les premiers déçus et éliminés. Dans quelle catégorie se trouvera le PSG mercredi soir à 23 heures ? C'est la grande question de cette 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Le PSG y retrouve l'un des adversaires récurrents, le RB Leipzig, qu'il joue pour la 3e année consécutive en Europe. Après la demi-finale de la saison 2019-2020 et la phase de poule de 2020-2021, c'est une nouvelle confrontation entre les deux formations. Jusqu'à présent, cela a souvent accouché d'une victoire pour le PSG (3 succès), mais le RB Leipzig se rappellera que sa seule victoire est intervenue la saison dernière, à domicile.

Pour cela, l'entraîneur Jesse Marsch compte s'appuyer sur un onze quasi similaire à celui proposé au Parc des Princes au match aller (défaite 3-2). Nkunku, le joueur formé au PSG, sera présent pour animer le secteur offensif, avec le retour possible de Dani Olmo, et les défenseurs français Simakan et Mukiele, dans un 3-4-2-1. Côté PSG, il y a un absent de marque, en la personne de Lionel Messi. L'Argentin a ressenti une gêne musculaire contre le LOSC vendredi soir et avait été remplacé à la mi-temps. Mais le coach Mauricio Pochettino pourra s'appuyer sur Neymar et sur le retour de Kylian Mbappé. Au but, il devrait accorder sa préférence à Donnarumma, avec la charnière habituelle Marquinhos-Kimpembe pour le protéger. Hakimi, suspendu en Ligue 1, fera son retour dans le onze de départ, avec Nuno Mendes à gauche. Danilo est bien parti pour enchaîner un troisième match en tant que titulaire au poste de sentinelle. En l'absence de Messi, Pochettino devrait opter pour un 4-3-3 avec Gueye et Wijnaldum (ou Herrera) en relayeurs.

Et comme vous en avez l'habitude depuis plusieurs années maintenant, il va falloir, une fois de plus, continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre est de retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus, RMC Sport ou sur beIN Sports. Depuis le début de la saison, vous avez l'embarras du choix pour suivre le match, il faudra donc suivre la rencontre opposant le RB Leipzig au PSG sur C+ ou sur RMC Sport 1 ce mardi soir à 21h. Spectacle garanti porte de Saint-Cloud pour cette rencontre déjà décisive pour la suite de la saison de ce PSG galactique présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Un choc européen qui sera arbitré par le Suédois Andreas Ekberg. L'arbitre âgé de 36 ans n'est pas encore un habitué de la Ligue des Champions (seulement 5 rencontres dirigées depuis 2018), mais il a déjà arbitré le PSG, lors de la victoire sur la pelouse d'Istanbul Basaksehir.

