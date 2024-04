Real Madrid-Man City : Kevin De Bruyne a des problèmes gastriques !

C’est le plus choc des quarts de finale de la ligue des Champions. Un duel qui sent bon la poudre et qui prend des allures de finale avant l’heure. Le Real Madrid ouvre les portes de son Santiago Bernabeu au tenant du titre de Manchester City pour la rencontre aller. A quelques minutes du coup d’envoi, l’entraîneur catalan, Pep Guardiola, a réservé une petite surprise dans son onze de départ avec l’absence de la star belge, Kevin De Bruyne.

La suite après cette publicité

Mais selon les informations de MARCA, confirmées par le Daily Mail, l’ancien coach du Barça a une bonne raison de laisser l’international des Diables Rouges sur le banc. En effet, Kevin De Bruyne, qui n’a même pas participé à l’échauffement, se sent très mal et aurait donc contracté une maladie à l’estomac. Des douleurs qu’il aurait notamment ressenties en fin d’après-midi ce mardi. Aucun risque ne sera donc pris par le staff des Cityzens.