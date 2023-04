Affaire Galtier : les joueurs de Nice n’ont pas le droit de parler…

La suite après cette publicité

Depuis les révélations sur le contenu du mail envoyé par Julien Fournier à la direction de l’OGC Nice quand ce dernier était encore en poste au Gym, le silence des Aiglons interpelle. En effet, face aux graves accusations portées contre Christophe Galtier, les réactions en provenance du club azuréen sont très peu nombreuses. Le club s’était fendu d’un communiqué très bref sur l’affaire. « Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l’OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n’apportera pas plus de commentaires. »

Dans le vestiaire niçois, seul l’entraîneur Didier Digard a pris la parole en conférence de presse pour répondre aux questions posées par les journalistes. Mais là encore, l’ancien milieu de terrain n’en a pas trop dit. Jouant sur les mots, il affirme ne pas avoir pris parti, alors que ses relations avec Galtier étaient loin d’être idylliques. « Je pensais que ma phrase était française : deux versions s’affrontent, une vérité va sortir. Apparemment, c’est passé pour une prise de position. Ma phrase était française, à aucun moment, elle ne prend parti. Je pense que je suis resté très droit dans ma déclaration. Maintenant, et tant mieux pour nous, la justice a été saisie et on a la certitude qu’une vérité sortira et à ce moment-là, on pourra s’exprimer, mais d’ici là, on ne s’exprimera plus. »

Silence radio imposé

Pour ce qui est des joueurs, en revanche, c’est silence radio. Les médias ont bien indiqué que les Aiglons n’avaient pas apprécié les sorties médiatiques de José Fonte et de Burak Yilkmaz en faveur de Galtier, mais aucun joueur de Digard n’a brisé le silence. Un mutisme qui n’a d’ailleurs pas échappé à Thierry Henry. « Ce qui m’interpelle, c’est qu’on n’entend rien de l’autre côté. J’attends les Niçois personnellement. Pourquoi les Niçois ne parlent-ils pas? J’ai quand même senti des gens qui me donnaient l’impression de vouloir dire des choses. Plus les jours avançaient, moins il y avait de certitudes dans le discours. Je sais qu’il y a une enquête, mais quand même, à Nice, il y a bien quelqu’un qui doit pouvoir parler et nous en dire plus que les trois lignes du communiqué. (…) J’ai vu des gens défendre l’une des parties, pourquoi personne ne défend qui que ce soit de l’autre côté ? (…) Peuvent-ils parler ? À Nice, quelqu’un doit venir nous expliquer ce qu’il s’est passé. »

Et si le consultant phare de Prime Video n’a aucun son et aucune image de joueurs niçois dans cette histoire, c’est qu’il y a une raison. Dans son édition du jour, Nice-Matin est revenu sur l’ambiance générale au sein du vestiaire du Gym. Ainsi, on apprend que les joueurs ont mal vécu toutes ces sorties médiatiques pour venir en aide à Galtier. Et s’ils n’ont pas apprécié cet épisode, c’est parce qu’ils ont interdiction d’évoquer le sujet publiquement. Après avoir brièvement communiqué sur le sujet, le club semble donc vouloir brider un maximum la communication sur cette histoire. Silencieux et très discrets, les patrons niçois Jean-Pierre Rivère et Dave Brailsford devaient, quant à eux, être prochainement entendus par les enquêteurs.