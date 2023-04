Affaire Galtier : Thierry Henry demande des explications

La suite après cette publicité

Si Christophe Galtier a pris un bol d’air ce samedi après le succès du PSG dans le choc contre le RC Lens (3-1), il reste néanmoins dans la tourmente. Accusé de racisme à l’OGC Nice sur le fondement d’un mail faisant état de faits graves, le coach français a pris la parole pour se défendre vendredi dernier. Du côté niçois, à part quelques mots de Didier Digard, on garde le grand silence, notamment les joueurs qui seraient pourtant au centre de l’affaire. Une attitude qu’a reprochée Thierry Henry, consultant Prime Video, ce dimanche soir.

« Ce qui m’interpelle, c’est qu’on n’entend rien de l’autre côté. J’attends les Niçois personnellement. Pourquoi les Niçois ne parlent-ils pas? J’ai quand même senti des gens qui me donnaient l’impression de vouloir dire des choses. Plus les jours avançaient, moins il y avait de certitudes dans le discours. Je sais qu’il y a une enquête, mais quand même, à Nice, il y a bien quelqu’un qui doit pouvoir parler et nous en dire plus que les trois lignes du communiqué. Je sais que cela s’est produit entre deux personnes qui ne sont plus au club, mais on parle quand même de votre club. (…) J’ai vu des gens défendre l’une des parties, pourquoi personne ne défend qui que ce soit de l’autre côté ? Je me pose pas mal de questions. J’ai eu l’impression que les joueurs voulaient parler. Peuvent-ils parler? À Nice, quelqu’un doit venir nous expliquer ce qu’il s’est passé. »

