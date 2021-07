Mercato : les revenants de la Ligue 1

La suite après cette publicité

La Ligue 1 on la quitte. Mais on y revient aussi. Cet été, plusieurs anciens joueurs du championnat de France ont décidé de faire leur come back dans l'Hexagone. Le dernier en date est celui de Kevin Gameiro. Treize ans après, l'attaquant a retrouvé le Racing Club de Strasbourg. Passé par Lorient puis le PSG, le Français avait ensuite rejoint l'Espagne où il a défendu les couleurs de Séville, de l'Atlético de Madrid et de Valence. Libre, il a décidé de renter au pays.

Gameiro, Guendouzi & co sont déjà de retour

Il aurait d'ailleurs pu revenir un peu plus tôt puisqu'il s'était entendu cet été avec l'OM, avant de faire volte-face. Marseille, justement, a misé sur deux joueurs d'Arsenal qui ont débuté en Ligue 1. Il y a William Saliba, qui n'est jamais vraiment parti puisqu'il a été prêté successivement à l'ASSE et à Nice depuis qu'il a signé chez les Gunners en 2019. Le défenseur a été prêté sans option achat cette saison.

Mattéo Guendouzi, lui, a eu un peu plus sa chance à Londres. Prêté l'an passé au Hertha Berlin, il n'entrait pas dans les plans d'Arteta. Il est arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 11 millions d'euros. Wylan Cyprien, qui appartient à Parme, est arrivé à Nantes sous la forme d'un prêt. D'autres sont aussi proches d'un retour. C'est le cas de Mario Lemina (Southampton). Passé par Lorient et l'OM, il va rebondir à Nice contre un chèque d'environ 4 M€ selon nos informations.

D'autres revenants vont suivre

Huit ans après son départ en Premier League, le défenseur français Mamadoou Sakho va atterrir du côté de Montpellier. Libre, il est intéressé par le projet et il est tombé d'accord. Le club de la Paillade réfléchit aussi au retour de Benjamin Stambouli, sans club depuis la fin de son bail à Schalke 04. Il y a eu des échanges avec lui il y a trois semaines selon nos informations. Le MHSC avait aussi tenté le retour de Younès Belhanda, qui a finalement signé en Turquie à l'Adana Demirspor.

Un club que pourrait rejoindre David Luiz. L'ancien du PSG, libre depuis la fin de son aventure à Arsenal, a été un temps approché par l'OM. Egalement passé par le club de la capitale, Javier Pastore n'entre pas dans les plans de la Roma. El Flaco a été lié récemment à l'AS Monaco. Le voisin niçois est également tenté par des anciens de L1. Outre Lemina, Jérémie Boga est suivi. Propriété de Sassuolo, le joueur, qui était passé par Rennes lors de la saison 2015-16, intéresse Lyon, l'OM et Lille. Les Dogues qui se penchent aussi sur le cas de Yann Karamoh, ancien joueur de Caen qui appartient à Parme, selon nos informations.

La L1 pour relancer Umtiti ?

Libre depuis la fin de son contrat au Dinamo Moscou, Charles Kaboré, 33 ans, souhaite revenir dans l'Hexagone. Une option qu'a aussi étudié Maxime Gonalons. Il y a quelques semaines, El Ideal annonçait que le milieu avait le mal du pays et réfléchissait à un retour à l'OL. Rennes a aussi été cité comme un point de chute. Mais aucun des deux clubs n'a été sur cette piste à 4 M€. Son ancien coéquipier chez les Gones, Samuel Umtiti, lui a eu des touches.

Fort de ses bonnes relations avec le Barça, le président de l'OM, Pablo Longoria, a tenté le coup. Mais les Phocéens ont trouvé leur bonheur ailleurs. Le Français, qui n'entre pas dans les plans du Barça, n'était pas forcément pressé à l'idée de s'en aller. Un retour dans son club formateur, l'OL, a aussi été évoqué. Mais cette piste n'a pas été confirmée par les Gones. En revanche, les Gones aimeraient rapatrier Alassane Pléa (M'Gladbach). Le Français plaît à Peter Bosz. Mais Rennes a aussi coché le nom de l'ancien de Nice. Rappeler des exs, telle est la stratégie adoptée par plusieurs clubs de L1 cet été.