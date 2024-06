Alexandre Lacazette juge le début de tournoi des Bleus

En préparation avec l’équipe de France olympique de Thierry Henry, Alexandre Lacazette s’est présenté en conférence de presse avec Wendy Renard, tous deux capitaines de leur sélection. Les deux footballeurs sont revenus sur leur préparation pour le tournoi olympique qui commence dans un mois. Les équipes de France olympiques suivent de près ce que font les Bleus à l’Euro. Alexandre Lacazette pense que les débuts moyens de l’équipe de France sont dus uniquement à un manque d’efficacité.

La suite après cette publicité

« On manque d’efficacité mais ça fait partie du football. L’essentiel c’était de sortir des poules, c’est chose faite. Une autre compétition commence et dès qu’on marquera deux ou trois buts, on n’y pensera plus », a-t-il déclaré devant les médias.